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'de mucize kurtuluş! Ayda enkazdan çıkartıldı

Son dakika haberi... UMKE ekipleri depremin 91. saatinde 'nın enkaz alanına geldi. Alanda yeni bir mucize gerçekleşti. Ekipler 3.5 yaşında bir bebeği canlı olarak kurtardı.

İzmir'de mucize kurtuluş! Ayda Bebek enkazdan çıkartıldı

03.11.2020, 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,10:07

CANLI YAYIN

İzmir'de depremden en fazla hasar alan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda bir bebeğe ulaşıldı. Enkaz artına battaniye ve serum gönderildi. 3,5 yaşındaki Ayla bebek enkazdan canlı olarak çıkartıldı.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." açıklamasını yaptı.

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