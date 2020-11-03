İzmir'de mucize kurtuluş! Ayda Bebek enkazdan çıkartıldı

CANLI YAYIN

İzmir'de depremden en fazla hasar alan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda bir bebeğe ulaşıldı. Enkaz artına battaniye ve serum gönderildi. 3,5 yaşındaki Ayla bebek enkazdan canlı olarak çıkartıldı.





İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." açıklamasını yaptı.