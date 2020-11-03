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'de son durum ne? açıkladı

Çevre ve : "('deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece bitirmeyi planlıyorlar" dedi.

İzmir'de son durum ne? Bakan Kurum açıkladı

04.11.2020, 00:09

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece bitirmeyi planlıyorlar.

Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız inşallah 1 ay içerisinde inşaatlarına başlamak suretiyle en geç 1 yıl içerisinde tamamlayacağız.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

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