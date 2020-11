Haberler İzmir Son dakika: İzmir depreminde can kaybı 111'e yükseldi

Son dakika: İzmir depreminde can kaybı 111'e yükseldi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybı artıyor. AFAD, İzmir depreminde can kaybının 111'e yükseldiğini, 137 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

03.11.2020, 21:30 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,22:30