İzmir'deki depremde 91'inci saatte Ayla mucizesi! 'Enkaz altından çıkmamış kadar güzeldi'

Rıza Bey Apartmanı'nda heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Ekipler 90. saatte enkazdan bir ses duyması üzerine bir bölgeye yoğunlaştı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı. İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayla Gezgin isimli çocuk sağ çıkarıldı.

ALKIŞ SESLERİ YÜKSELDİ

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi.





İZMİR VALİSİ: AYLA CANLI OLARAK KURTARILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı" şeklinde paylaşımda bulundu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.





İçişleri Bakanlığı resmi twitter hesabından kurtarılan çocuğun fotoğrafını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

'ÇOK GÜZEL GÜLÜYORDU... AĞLAYA AĞLAYA ÇIKARDIK'

Kurtarma çalışmasına katılan bir ekip üyesi şunları söyledi:

''Çok güzel bir kız. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazın içinde değilmiş gibi çok güzel gülümsüyordu. Ben İHH arama kurtarma ekibindeyim. İlk önce arkadaşlar sesini duydu. Sesini duyunca insan olup olmadığını anlamak için elle tespit ettiler. Hareket eden bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Ses verdikten sonra ekipler toplantı. Hummalı bir çalışma yapıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra çok güzel gülümsüyordu. Hepimiz çok duygulandık, ağlayarak çıkardık. Sesleri anlaşılmıyordu, çocuk sesleriydi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi.''

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy yaşananları şöyle anlattı:

''İlk çığlık sesini duydum. Çok sesli bir ortamdı. Arkadaş eğildi, 'Kimse var mı?' diye sordu. Daha sessiz bir ortam olsun diye bağırdık. 'Ben Ayda, iyiyim' dedim. 'Tamam Ayda' geliyoruz dedik. İsmini söyledi, 'İyiyim ben' dedi. Diğer arkadaşları çağırdık onlar kurtarmayı başardı. Sesi duyunca arkadaşlara durun dedik. Büyük sessizlik oldu. Arkadaşımız adını sordu. İyi misin diye sordu. İyiysen elini salla dedi arkadaş. Elini salladı, iyiyim ben dedi. İlk sesini duydum. Bulaşık makinesinin arasındaydı.''

Ayla'ya ilk ulaşan ekip çalışanı, şunları söyledi:

''Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık. Biz elimizden geldiği kadar son kişi çıkana kadar buradayız. Halen enkaz altında olanlar var. Onları çıkarmak için uğraşacağız.''

''GÖRDÜKTEN BİR SAAT SONRA ÇIKARDIK''