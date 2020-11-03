Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var

İzmir'de, depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çekilen fotoğrafları yayınlandı. Ayda bebek, Türkiye'yi böyle selamladı.
Başkan Erdoğan Ayda bebeğin görüntülerini paylaşıp, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerine yer verdi.
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İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...
Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var... pic.twitter.com/CYtzgZQETu
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