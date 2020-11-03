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Haberler İzmir Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Ayda'nın tüm 'ye selamı var

Başkan Erdoğan paylaşımında, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm 'ye selamı var..." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var

03.11.2020, 18:20 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,18:32

İzmir'de, depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çekilen fotoğrafları yayınlandı. Ayda bebek, Türkiye'yi böyle selamladı.

Başkan Erdoğan Ayda bebeğin görüntülerini paylaşıp, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var..." ifadelerine yer verdi.

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