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Haberler İzmir 50 yıl önceki uyarıyı deprem hatırlattı

50 yıl önceki uyarıyı hatırlattı

50 yıl önceki uyarıyı deprem hatırlattı
Giriş Tarihi: 4.11.2020

EGE denizinde meydana gelen ve İzmir'de büyük yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, bir çok trajedi ile birlikte büyük bir ihmali de gündeme getirdi. Merhum işadamı Mazhar Zorlu'nun, depremde hasar gören Büyükşehir Belediye Binası'nın depreme dayanıksız olduğunu henüz yapım aşamasında dile getirdiği ortaya çıktı. Konak'taki belediye sarayı inşaatının ilk bölümünü inşa eden Zorlu'nun, zemine çakılan kazıkların binanın yükünü kaldırmayacağını ve bu şartlarda Büyükşehir Belediye Binası'nın depreme dayanıksız olacağını belirterek projeden çekildiği belirlendi.

OĞLU KEMAL ZORLU AÇIKLADI

BU olayı anlatan merhum Mazhar Zorlu'nun oğlu işadamı Kemal Zorlu, "Yıllardır orada 2 bin insan görev yapıyor. Ben bu süreçte defalarca binanın depreme dayanıksız olduğu ve yaşanacak bir depremde çok acı sonuçlar ortaya çıkabileceğini söyledim" diye konuştu. Binanın depreme dayanıksızlığı, acı bir tecrübeyle kanıtlanmış oldu.

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