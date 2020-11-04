Teknoloji depremde hayatınızı kurtarabilir

İzmir'de yaşanan depremin ardından, her benzeri olay sonrası yaşandığı gibi insanlar yakınlarını arayıp durumlarını öğrenmek istedi. Ancak deprem nedeniyle yaşanan yoğunluk sebebiyle insanlar yakınlarına ulaşmakta zorlandı. Bunun yanı sıra, enkaz altında kalma ya da bir yerden çıkamama gibi durumlarda da iletişim sıkıntısı yaşanabiliyor. Bunun için de teknolojinin nimetlerinden yararlanmak mümkün. Sosyal medya devi Facebook'un kullanıcılar için hizmete açtığı "güvende misin?" özelliği, terör saldırılarından ve büyük afetlerden sonra devreye girebiliyor.

YOĞUNLUĞU AZALTIYOR

GSM operatörleri üzerinden arama yapmak zorlaştığı için, bunun yerine herhangi bir uygulama ile ya da mesajlaşma programlarıyla iletişim kurmak çok daha sağlıklı oluyor. Whatsapp, Messenger veya BİP gibi uygulamalar üzerinden sevdiklerinizi aramanız durumunda daha fazla iletişim şansı bulabilirsiniz. Elbette daha önemlisi ilk anda haber kaynaklarını takip ederek yakınınızın bulunduğu bölgede bir yıkım olup olmadığını teyit etmeye çalışabilirsiniz. Yıkım söz konusu değilse ilk 2 saatlik şok dalgasını atlattıktan sonra telefonla hatlar üzerinden iletişim tekrar mümkün hale geliyor. Uygulamalar ise yoğunluğu azalttığı için daha işlevsel oluyor. İşte deprem gibi doğal afetlerde işinize çok yarayacak ve hayat kurtarabilecek o uygulamalardan bazıları...



ISLIK VE DÜDÜK (YERİNİZİ BELLİ ETMEK İÇİN)

Deprem sonrası içinde bulunduğunuz bina yıkılır ve enkaz altında kalırsanız, bu uygulama ile arama kurtarma ekiplerinin daha kolay duyabileceği tiz sesleri telefonunuzdan çıkartabilirsiniz. Çok az şarj yiyen bu uygulama ile çok yüksekte ses çıkartabiliyorsunuz. Whistle uygulaması 'Android' cihazlara indirilebilirken iOS kullanıcıları, AppStore üzerinden Real Whistle uygulamasına erişim sağlayabiliyor.



BRIDGEFY (MESAJ)

BRIDGEFY uygulaması, mesajlaşabilmek için bluetooth özelliğini kullanıyor. Mobil internetinizin veya Wi-Fi'nin çalışmaması durumunda Bridgefy uygulaması ile 50 metre içerisinde bulunan kimselerle iletişime geçebiliyorsunuz. Bridgefy'ı ne kadar çok kişi kullanırsa, kapsama alanı da o kadar artmış oluyor.



EQUAKE (DEPREM ÖNCESİ UYARI SİSTEMİ)

Sismik sensör ağları sayesinde depremi erken uyarmaya yönelik geliştirilen bir uygulama. Size yakın bir yerde deprem olduğu anda bildirim gönderiyor. Uygulama içinde olayı daha da iyi kavramak adına simulatör de var.



112 ACİL YARDIM BUTONU

SAĞLIK Bakanlığı tarafından hazırlanan '112 Acil Yardım Butonu' mobil uygulaması, bulunduğunuz konuma ambulans çağırmaya yarıyor. Bulunduğunuz adresi bilmiyorsanız veya sesli olarak 112'ye iletebilecek durumda değilseniz bu uygulama hayat kurtarıcı olacak.



AKUT'UN ÖZEL GÜVENDEYİM UYGULAMASI

ARAMA Kurtarma Derneği'nin (AKUT) uygulaması olan 'AKUT GÜVENDEYİM' uygulamasıyla, internetiniz olmadığında bile konumunuz kısa mesaj (SMS) ile daha önceden belirlediğiniz kimselerle paylaşılıyor.



7TP UYARI (İKİNCİ DALGAYI ALGILIYOR)

İNOVASYON ödüllü bu uyarı sistemi, fay hatları üzerinde kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit ediyor ve cep telefonlarına alarm gönderiliyor. Uyarı, yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniyeye kadar zaman kazandırıyor.



MYSHAKE (DEPREM ŞİDDETİ)

BULUNDUĞUNUZ yerdeki titreşimleri algılayarak kaydediyor ve size depremin şiddeti hakkında anlık bilgiler veriyor. Tabi ki o esnada telefonun masa gibi düz bir yerde durması gerekiyor.



LAST QUAKE (DEPREMLERİ ÖĞRENME)

SİSMOLOGLAR tarafından geliştirilmiş bu uygulama ise depremleri anında öğrenme, gerekli uyarıları yapma ve yakınlarınızla kısa mesaj sistemiyle iletişime geçmeyi sağlıyor. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri ise deprem alanındaysanız durumunuzu algılayıp sevdiklerinize yine kısa mesaj ile uyarı verebilmesi.

Erman AZAR