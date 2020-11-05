İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı!

İzmir'i adeta yıkıp geçen ve Türkiye'yi kahreden Seferihisar depreminin izleri silinirken şimdi de yıkıma neden olan ihmaller, hatalar ve skandallara ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'nin il genelinde 35 bin konut dönüşümü planlandığı bunun sadece bin 96 tanesini gerçekleştiği bildirildi. Bir kıyas olarak İstanbul'da Esenler Belediyesi'nin ise 98 bin 160 riskli yapının 56 binini yenilediği öğrenildi. İzmir'de bu hızla gidilirse vatandaşlar kendilerini ancak 2050 yılında güvende hissedebilecek!

İZMİR'DE 35 BİN KONUT DÖNÜŞÜMÜ PLANLANIRKEN SADECE BİN 96 TANESİ GERÇEKLEŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi; 2012 yılında Bakanlar Kurulu'ndan kentsel dönüşüm onayı alarak, kentsel dönüşümü kendi bünyesinde gerçekleştirmek istedi. 35 bin konut dönüşümü planlandı bunun sadece bin 96 tanesi gerçekleşti. 5 bin konutun dönüşümü ihale aşamasında bulunuyor.





İZMİR BÜYÜKŞEHİR BU HIZLA GİDERSE DÖNÜŞÜM 30 YILDA BİTECEK!

Mevcut şartlar göz önünde bulundurularak, 2019-2024 planlamasının tamamının gerçekleşmesinin 30 yıldan uzun sürmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN SEFERBERLİK BAŞLATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 2012 yılındaki törenle, Türkiye'deki kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. "Yıkıcı Olmayan Depremler Güvenli Konutlarla Mümkün" sloganıyla Esenler'de gerçekleştirilen riskli yapıların dönüştürülmesi çalışmalarında 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 binini yenilendi.

OYSA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ İLE HIZLA İLERLEMEK MÜMKÜN

Konutların yaklaşık 6 bini kamu ile geriye kalanı ise özel sektör-kamu iş birliği ve özel sektör -şahıslar aracılığıyla dönüştürüldü.



İSTANBUL'UN EN SIKIŞIK NOKTALARINDA BİLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında gerçekleştirdiği törenle yıkımını başlattığı Havaalanı Mahallesi kentsel dönüşüm konutlarının (Bin 403 konut ve 32 işyeri) anahtar teslimi, Mayıs 2016 tarihinde Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.

ASKERİ ALAN REZERV ALAN OLARAK İLAN EDİLDİ

Esenler'deki kentsel dönüşümün hızlandıran gelişme ise ilçe sınırlarında bulunan askeri alanın rezerv alan olarak ilan edilmesiyle oldu. 8.7 milyon metrekare bu alan, Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan yeni modern askeri kışlalar karşılığında Esenler Belediyesi mülkiyetine geçti. Bölge hem Esenler'in kentsel dönüşümü, hem de Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli şehri için kullanılıyor. Şu anda bu bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları etap etap devam ediyor.

Esenler Kentsel Dönüşüm çalışmalarında, binalar öncelik sırasına göre rezerv alanına taşınıyor. Şu anda mevcut yerleşimini tamamlamış Esenler içerisinde imar ve mülkiyet sorunu bulunan (imar planlarında eğitim, kültür, spor, çocuk parkı, otopark, dini tesis görüldüğü halde yıllar önce bin yapılmış konutlar) ve öncelikli olarak riskli durumdaki acilen taşınması gerekli yaklaşık 16 bin 500 bağımsız birim bulunuyor.





150 BİN NÜFUS TAŞINACAK

Öncelikle bu konutlar yeni yapılan konutlara taşınacak. Taşınma işlemi bu yıl sonunda başlayacak.. İmar sorunlu 16 bin 500 konut buraya transfer edildiğinde, mevcut Esenler içerisinde yaklaşık 1,5 milyon metrekare alan açılmış olacak, 150 bin nüfus buraya taşınacak. Meskûn alandan rezerve alana transfer edilen bu konutların yerine imar planındaki fonksiyonu ne ise (park, okul, kültürel tesis) o donatı inşa edilecek.



METRİS ALANINDAKİ İNŞAATLAR BİLE BU YIL TESLİM EDİLECEK

Alınan son dakika bilgisine göre Projenin ilk bölümü olan Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanı'nda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Bin 72 konutluk 1. Etap 1. ve 2. kısımlarının inşaatı 2020 yılının sonunda teslim edilecek.

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