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Haberler İzmir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı

kararlarını açıkladı

, 'nda koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı

05.11.2020, 21:21

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi" ifadelerini kullandı.

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