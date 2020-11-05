Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir İl Sağlık Toplantısı kararları: Çadır kentlerde Covid- 19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi" ifadelerini kullandı.
İZMİR İL SAĞLIK TOPLANTISI KARARLARI: Çadır kentlerde COVID-19'a karşı yoğun önlem. Maske ve dezenfektan dağıtımı. Depremzedelerin, ekiplerimizce, belirti yönünden yakından takibi. Semptomsuz olsalar bile, temaslılara test yapılması. Taramalarla, salgının yayılmasının önlenmesi. pic.twitter.com/C1lpbAKi9R— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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