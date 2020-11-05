Unutmayacağız

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve Bayraklı ile Bornova'da büyük yıkıma neden olan depremde acı bilanço arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıktı. Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük depreminde 114 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altından sağ çıkarılanlar ise sevinç gözyaşlarına boğdu. Bölgedeki çalışmalar devam ederken, ölenlerin isimleri de belli oluyor. Son gelen bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e ulaştı. İşte enkazdan çıkarılan Türkiye'yi büyük yasa boğan depremde kaybettiklerimiz...



RIZABEY APARTMANI

● Nazmiye Doğrayan ● Nilüfer Daloğlu ● Asya Daloğlu ● Ayşe Melahat Köse ● Beril Gidiş ● Süheyla Erdönmez ● Nuran Sarıbaşı ● Mehmet Sarıbaşı ● Mahmut B. Karael ● Belgin Özcan ● Nerrin Erakman ● Kadriye Kaplan ● Feryal Özge Tekin ● Ömer Yiğit Tekin ● Makbule Ayçiçek ● Arefe Yücel ● Diren Yücel ● Lena Yücel ● Vera Yücel ● Feda Yücel ● Necmiye Çitim ● Deniz Şiirsel Öztürkmen ● Fidan Gezgin ● Zarife Doğan ● Fatih Ağar ● Zafer Altunsaray ● Filiz Altunsaray Fidan Gezgin ● Aynur Gidiş ● Kenan Yeşiloğlu ● Burcu Yüksel ● Dila Yüksel ● Yeşim Emir ● Ege Ilgaz Yüksel ● Buse Demir ● Birgül Pandal ● Aslı Taner ● Fatma Ö. Öztürk ● Çınar Alpgündüz ● Sayra Alpgündüz ● Murat Ferda Duman ● Ekrem Özgür Duman ● Gökdeniz Kaplan ● Ramazan Bal





EMRAH APARTMANI

● Rabia Uzun ● Abdülkerim Uzun ● Hasena Ergüder ● Elif İnan ● Özkan Nayman ● Fatma Nihal Nayman ● Şahide Kozalı ● Dilcan Uzun ● Halil Aşkın ● Nevin Aşkın ● Çağrı Bayat ● Elif Lina Bayat ● Zeynep Mina Bayat ● İpek Şirin ● Alp Cengiz ● Sadık Keleş ● Barlas Dal ● Hüsnü Kırabalı ● Halil Haktanır ● Nebahat Çelik Haktanır ● Fikret Köken ● Asiye Öztürk ● Kenan Öztürk ● Uğur Öztürk ● Tevhide Akkuş





DOĞANBEY APARTMANI

Kamil Baştoklu ● Türkan Baştoklu



DOĞANLAR APARTMANI

● Belkıs Onat ● Çiğdem Onat Gümüşel ● Rüzgar Gümüşel ● Umut Perinçek ● Aysel Okan ● Mert Küçükyumuk ● Eda Küçükyumuk ● Ateş Küçükyumuk ● Ferhat Duman ● Ali Kavaklı ● Nebahat Kavaklı ● Ali Çağın Kaygusuz ● Seda Dinçer

Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan Elif Perinçek, depremin simgelerinden biri oldu.



YILMAZ ERBEK APARTMANI

Nebiye Tekin ● Melek Beykız Okat ● Fadime Ateş ● Onur Karakoç ● Serhat Er ● Halim Sarı ● Ali Fatin Ülger ● Şükran Erbek ● Ali Bildirici ● Ramazan Ateş ● Gökhan Üge

Enkazdan sağ çıkarılan Halim Sarı, hastanede yaşamını yitirmişti.



YAĞCIOĞLU APARTMANI

● Özlem Yağcı● Özlem Küçük● Kader Aksöğüt ● Mukadder Sesver ● Dilek Sesver ● Ayşe Tanış ● Hüseyin Tanış ● Çınar Eren



BARIŞ SİTESİ

● Halil Berk Öztürk ● Çınar Ege Ünlü ● Ünal Eren ● Ayşe Özbek ● Arda Baran Demir ● Doğan Sert ● Aslı Küçükkaya ● Ayşe ...



'YALNIZ DEĞİLİZ'

EMRAH Apartmanı enkazından 3 saat sonra sağ çıkarılan ancak aynı enkazda annesi Fatma Nihal Nayman ve babası emekli Astsubay Özkan Nayman'ı kaybeden Arif Emre Nayman'ın durumu iyiye gidiyor. ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Arif Emre, deprem başlayınca odasındaki ranzanın yanına çöktüğünü, belinin alt tarafına beton düştüğünü ancak gövdesinin boşlukta kaldığını anlattı. "Karanlıkta bacaklarıma beton düşünce çok sıkışık hissettim" diyen Arif Emre, "Annemle babam vefat etti. Allah'tan ekipler hızlı geldi. 'Sesimi duyan var mı' diye bağırıyorlardı. 5-10 dakika bağırmışlardır. Sonra ben de bağırdım ama onlar beni duymadı" dedi.



RANZAYA VURUNCA DUYDULAR

İlk önce kurtarma ekiplerine sesini duyuramadığını ifade eden Arif Emre, "Onlar beni duymayınca ranzaya vurdum. Sonra 'Aa burada, hemen altımızda' dediler. Beni çıkarmak için yaklaşık 1 buçuk 2 saat daha uğraştılar. 3 saat kadar enkazda kaldım. Son 1 buçuk saatte hep iletişimdeydim abilerle. Onlara çok teşekkür ediyorum, beni izliyorlarsa onlarla görüşmek istediğimi bilsinler. Birisinin ismi Adem'di diğerlerini hatırlamıyorum. Annem babam vefat etti ama benim ablam var. Dayılarım, amcalarım, teyzelerim var. Annemin babamın arkadaşları ve kendi arkadaşlarım var. Hiçbiri beni yalnız bırakmadı ve eksiğim kalmadı. Sosyal medyada bir dünya insan takip edip iyi dileklerini ilettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Hele bir iyileşeyim, gerisine bakacağız" diye konuştu.

Tolga TEKİN

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