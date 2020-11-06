Enkazda kediyi bulan Bob'un eğitmeni: Bir insanı kurtarmak bizim için çok önemli

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı. Afet bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine 22 kişilik AKUT Kuşadası ekibi de katıldı. Ekipte, Belçika Molinois cinsi 7 yaşındaki özel eğitimli köpek Bob da yer aldı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle çöken Bayraklı'daki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 29 saat sonra bir kedi canlı kurtarıldı. Köpek Bob, kedinin kurtarılmasında büyük rol oynadı. Bob'un eğitmeni AKUT Kuşadası gönüllüsü Tevfik Gül, 'Umut' adı verilen kedinin kurtarılma anı ile Bob'un aldığı eğitim hakkındaki detayları anlattı.





'ISRARLA BİR NOKTAYA YOĞUNLAŞTI'



Bob ile birlikte daha önce 24 Ocak'taki Elazığ depremindeki kurtarma operasyonuna katıldıklarını belirten Tevfik Gül, "İzmir'de deprem olduktan 40 dakikada sonra enkaz bölgesine vardık. Ardından enkaz sorumlusuna ulaşıp, köpekli arama talep edip etmediğini sorduk. Aldığımız evet yanıtından sonra aramamızı yaptık. Canlı olabilecek noktaları işaretleyip diğer enkazları taradık. Daha sonra enkaz sorumlusu bizden bir kez daha aynı yerde köpekli arama yapmamızı istedi. Enkaza çıktığımızda, Bob aldığı koku üzerine ısrarla bir noktaya yoğunlaştı. Ancak havlamadı. Ben de merak edip baktığımda koltukların arasında sıkışan kediyi gördüm. Kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı" dedi.





'OYUNCAK VEREREK EĞİTİYORUZ'



Türkiye'de arama-kurtarma ekiplerinin afet bölgelerinde görev yapabilecek yeteneklere sahip köpekleri bulmakta zorlandığını ifade eden Gül, "Her şeyden önce arama kurtarma köpekleri oyunla eğitiliyor. Bu nedenle biz de adaylarımızı oyun oynamayı çok seven köpeklerden seçiyoruz. Eğitim aşamasında köpeğe ilk olarak kazazededen oyuncak almayı öğretiyoruz. Bir süre sonra köpeğimiz kazazededen oyuncak alabileceğini düşünerek enkazda arama yapıyor. Canlıyı bulduktan sonra oyuncağının geleceği düşüncesiyle hareket edip havlayarak işaret veriyor. Biz de o noktayı çembere alıyoruz. Daha sonra da arama-kurtarma çalışmaları başlıyor. Bob ile günde 3 defa antrenman yapıyoruz. Ben köpeğimle gurur duyuyorum. Bir insanın veya canlının hayatını kurtarmak bizim için çok önemli" diye konuştu.