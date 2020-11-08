Elif ve Ayda'nın babası: ‘Desteğe ihtiyacı olan çocuklara yardım edin’

İzmir'de geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in babası Oğuz Perinçek, bir hayırseverin maddi destek talebini, daha çok ihtiyacı olan ailelerin olduğunu ve onlara el uzatılması gerektiğini söyleyerek kabul etmedi.

UMUT'UN ADINI YAŞATALIM

Bu yardımın Güneydoğu'da bir okula yapılabileceği tavsiyesinde de bulunan baba Perinçek, 4 çocuğundan depremde kaybettiği Umut'un adının ise bir kütüphaneye veya bilim merkezine verilerek yaşatılmasını istediğini dile getirdi.

ONLARI ÇADIRDAN KURTARALIM

İzmir'i vuran depremde 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda Gezgin de Türkiye'de umut ve mucizenin adı oldu. Ancak faciada minik Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin'i kaybeden eşi Uğur Gezgin, yaşanan facianın ardından 7'den 70'e herkesin destek ve yardım için kendilerini aradığını belirterek, "Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

YENİ ASIR'a konuşan baba Uğur Gezgin, "Eşimin görev yaptığı Eczacabaşı ailesi, Ayda ve oğlum Atakan'ın eğitimleri için ellerinden ne gerekiyorsa yapıyor. Sonsuz teşekkür ederim. Ancak benim durumum aileme bakabilecek durumda, depremde evi yıkılan ya da ağır hasar gördüğü için çadırlarda yaşamak zorunda kalan binlerce çocuk ve aile var. Lütfen o çocukları tespit ederek, onların ailelerine yardım edelim. Ayda'nın durumu iyi. Ben, oğlum ve kızım psikolojik destek görüyoruz. Ancak bizim isteğimiz dışarıda kalan çocuklara da el verilmesi. Lütfen o çocukları çadırlardan kurtaralım" isteğinde bulundu.

FATİH ŞENDİL

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