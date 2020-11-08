İyilik takipçileri

Spor yöneticisi Rana Çetinkaya ve avukat eşi Alperen Cihan Çetinkaya, depremin yaşandığı 30 Ekim Cuma gününden bu yana, sokakta görev başındalar. Kendileri de Bayraklı bölgesinde yaşayan çift, depremin ilk şokunu atlattıktan sonra sosyal medya hesaplarını kullanarak 200 bin takipçiye ulaşmış.

İZMİR'İN DÖRT BİR YANI

Takipçilerin gönderdiği yardımları yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki parkta toplayan çifte bir de gönüllü ordusu eşlik etmeye başlamış. Cumartesi gününden bu yana evlerine bile uğramayan, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çadırda kalan Çetinkaya çifti, "Yeter ki insanlar üşümesin, aç kalmasın" diyor. Sadece Bayraklı'da değil, İzmir'in dört bir yanındaki depremzedelere ulaştıklarını söyleyen Rana Çetinkaya, "Biz sadece çadırda kalmak zorunda olanlara yardım götürüyoruz. Gönüllü ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerinin yardımlarını çadırlarına kadar taşıyor. Ben ve eşim bunu başlattık ama asıl emek verenler ve teşekkürü hak edenler, bu destekleri sürdüren yüzlerce yardımseverimiz" diyor.

GÜNLÜK YEMEK DE VAR

Toplanan yardımlarla ilgili bilgi veren Alperen Cihan Çetinkaya, "30 Ekim'den bu yana 2 TIR su, 2 TIR dezenfektan malzemesi, 1 TIR odun, 100 adet soba, 15 adet çadır, 1 kamyon tuvalet kağıdı, 1 kamyon battaniye ve yastık, 1 kamyon çocuk bezi-maması ve küçük büyük yüzlerce yardım geldi. Bunun yanında günlük bin 500 kişiye çorba, lokma, tantuni servisi de sağlıyoruz" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER