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Haberler İzmir İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı

Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı

, alınan kararla taşınma ücretlerinin sabitlendiğini belirterek, ", aldığı kararla boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" dedi.

İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı

08.11.2020, 19:25

Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü 6.6 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binada hasar meydana gelirken, riskli binalarda oturanlar ise taşınmaya başladı.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taşıma ücretlerinin sabitlendiğini söyledi. Köşger, "Tam bir birlik ve dayanışma ruhuyla depremzede hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İzmir Esnaf Odamız, aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" ifadelerini kullandı. Merkezde bulunan hasarlı binalarda geçerli taşınma ücretleri 1+1 dairelerde 1200, 2+1 dairelerde 1500 ve 3+1 dairelerde 2000 lira olarak belirlendi.

İŞTE VALİLİK KARARI





Kaynak: DHA
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