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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 8 Kasım Pazar!

'de elektrik kesintisi 8 Kasım Pazar!

'in bazı ilçelerinde bugün elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Kasım Pazar!

08.11.2020, 09:16

'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 8 Kasım Pazar tarihli detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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