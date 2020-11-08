İzmir'de elektrik kesintisi 8 Kasım Pazar!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 8 Kasım Pazar tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'in bazı ilçelerinde bugün elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 8 Kasım Pazar tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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