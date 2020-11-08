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İzmir'de elektrik kesintisi 8 Kasım Pazar!

İzmir'in bazı ilçelerinde bugün elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...