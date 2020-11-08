Son dakika: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
1011 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1011'i taburcu edilmiş olup 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." denildi.
KORKUTAN DEPREM BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLMİŞTİ
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.İzmir Valisi Köşger, taşıma ücretlerinin sabitlendiğini açıkladı İzmir'de enkaz başında ağlayan dağcı yardım deposunda çalışıyor
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