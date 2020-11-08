Tuzla Fayı’ndaki gaz çıkışı gözlem altında

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de yaşanan depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını bildirdi.



ETKİLEŞİME GİRDİĞİ BELLİ

Prof. Sözbilir öncülüğündeki uzman ekip, geçtiğimiz cuma günü İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak Tuzla ve Gülbahçe faylarında incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını aktararak, şöyle devam etti: "Gülbahçe fayı kendisi deprem üretmediği ve depremde bir etkinliği olmadığı halde değişik kesimlerinde sıvılaşmaya dair veriler gözlemliyoruz. Bu da fayın depremden hemen sonra olaya cevap verdiğini, etkileşime girdiği anlamına geliyor. Yaşadığımız son depremden sonra 2-3 kilometre derinlikten Tuzla Fayı boyunca ilerleyen ve yeryüzüne kadar gelen mineralce zengin jeotermal akışkan söz konusu. Yaklaşık olarak 97 derece sıcaklığı olan bu su yüzeye kadar gelerek fışkırmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.



TETİKLENDİ DEMEK DOĞRU DEĞİL

Fay hattını sürekli olarak gözlem altında tuttuklarını ifade eden Prof. Sözbilir, "Prof. Dr Alper Baba ve Dr. Taygun Uzelli ile birlikte gayzerdeki değişimleri sürekli olarak arazide ölçüyor ve izliyoruz. Gözlemlediğimiz durum fayın depremden etkilendiğini gösteriyor ama fayın tetiklendiği anlamına gelmiyor. Yaptığımız çalışmalarla faydaki değişimleri sürekli olarak izlemeye devam edeceğiz" dedi.