AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Kuşadası Körfezi'nde saat 23:30'da 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 23.30'da İzmir’in Menderes ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Kuşadası Körfezi'nde saat 23:30'da 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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