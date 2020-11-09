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Haberler İzmir İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

'nde 4.2 büyüklüğünde

'dan alınan bilgiye göre saat 23.30'da ’in Menderes ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.

İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

09.11.2020, 23:46 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020,23:50

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Kuşadası Körfezi'nde saat 23:30'da 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

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