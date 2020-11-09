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Haberler İzmir İzmir’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü

’de meydana gelen iki ayrı 2 kişi öldü

Son dakika... ’in Balçova ve Konak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı 2 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü

İHA

09.11.2020, 08:35

Kaza, dün akşam saatlerinde Balçova ilçesinde meydana geldi. Bir market zincirine ait C.G. idaresindeki 35 DD 6228 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan aynı yöne bisikletiyle gitmekte olan Arif B.'ye (60) arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Adem B. savrularak yere düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Arif B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Arif B'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü C.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.



KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ayrıca, Konak ilçesinde meydana gelen kazada ise, iddiaya göre, Yeşildere Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.E. (40), idaresindeki 35 SP 886 plakalı otomobil, Zafer Payzın Köprülü Kavşağı yakınlarında yolun ortasında yürümekte olan Mehmet Emre K'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrulurken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Öte yandan, Mehmet Emre K'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Her iki kazanın ardından da geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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