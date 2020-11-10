İzmir'de elektrik kesintisi 10 Kasım Salı!

Elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Kasım Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
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