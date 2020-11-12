Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 06.34'te büyüklüğü 3.5 derinliği ise 11.56 kilometre olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 12.11.2020 07:23:46 AFAD 37.8583 26.5266 7.03 ML 2.0 - - - - Ege Denizi, 27.76 km. Urla (Izmir) 487551
Detay 12.11.2020 07:07:45 AFAD 37.9488 27.0088 7.01 ML 1.8 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 9.20 km. Menderes (Izmir) 487549
Detay 12.11.2020 07:05:50 AFAD 37.8135 26.8435 11.75 ML 1.5 - - - - Ege Denizi, 20.30 km. Kusadasi (Aydin) 487550
Detay 12.11.2020 06:58:03 AFAD 37.8883 26.7200 11.03 ML 1.2 - - - - Ege Denizi, 20.08 km. Seferihisar (Izmir) 487541
Detay 12.11.2020 06:52:10 AFAD 37.9130 26.5070 7.20 ML 1.3 - - - - Ege Denizi, 22.37 km. Urla (Izmir) 487542
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