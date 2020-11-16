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Haberler İzmir Bakan Soylu ve müzisyen Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti

ve müzisyen Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti

'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, ve müzisyen, söz yazarı , 91'inci saatte enkazdan çıkarılan 'i evinde ziyaret etti. Akçıl, Ayda ile çekilmiş fotoğrafını, 'mucize dedikleri kaç hece' notuyla paylaştı.

Bakan Soylu ve müzisyen Akçıl, Ayda'yı ziyaret etti

16.11.2020, 20:09

Merkez üssü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret kapsamında İzmir'e geldi. Gün içerisinde gerçekleştirdiği programların ardından Bakan Soylu ve müzisyen, söz yazarı Sinan Akçıl, depremin 91'inci saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda Gezgin'i ve ailesini evinde ziyaret etti.


Bakan Soylu ve Akçıl, oyuncaklarıyla oyun oynayan Ayda'ya hediyeler verip, bir süre minik kızla vakit geçirdi. Bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Akçıl, İçişleri Bakanı Soylu'ya ve Gezgin ailesine yardım eden hayırseverlere teşekkür etti. Öte yandan, Akçıl, Ayda Gezgin'e sarıldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından, 'Mucize dedikleri kaç hece' notuyla paylaştı.


Kaynak: DHA

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