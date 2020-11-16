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Haberler İzmir CHP'den Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında ihraç istemi

'den Başkanı hakkında ihraç istemi

'den yapılan açıklamada CHP'nin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak ’un '' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek ’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiği vurgulandı.

CHP'den Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında ihraç istemi

16.11.2020, 16:52 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020,17:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u 'Kesin ihraç' istemiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti.

CHP'den yapılan açıklama şöyle oldu:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir"

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