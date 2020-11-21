7’nci kattan düşerek öldü

İzmir'de toptan gıda sektöründe hizmet veren bir işletmenin sahibi olan 1 çocuk babası Emrah Bakkallar, kayınpederinin 7. kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi. Korkunç olay önceki akşam saatlerinde Buca 222/53 sokakta yaşandı. 32 yaşındaki Emrah Bakkallar 20 gün önce trafik kazası geçirdi. Genç işadamı, trafik kazasından sonra sık sık baş dönmesi ve denge kaybından şikayet ediyordu. Eşi Buse Bakkallar ve oğlu Atlas Bakkallar ile birlikte kayınpederinin evine ziyarete giden Emrah Bakkallar bir ara balkona çıktı. Genç işadamı bu sırada dengesini kaybederek 7. kattan düştü. Çıkan gürültü üzerine balkona çıkan Buse Bakkallar, eşinin beton zemine düştüğünü görünce 112'yi aradı. Genç işadamı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÜRÜLTÜ ÜZERİNE ÇIKTI

Bakkallar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken genç işadamının cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

Fatih ŞENDİL