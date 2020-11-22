Mandalina bahçesinde intikam cinayeti

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi mandalina bahçesinde silahla öldürülmüş olarak bulunurken, olayın ardından özel ekip kuran jandarma ekipleri, 3 kişiyi yakaladı. Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, cinayetin perde arkasındaki bilgilere Yeni Asır ulaştı. Öldürülen kişinin ağabeyinin, öldüren kişilerin kız kardeşlerini kaçırıp evlendiği ortaya çıkarken; tutuklanan üç kişi cinayeti otomobil satışı sonrası alacak verecek meselesi yüzünden işlediklerini iddia etti.

Öte yandan tutuklanan üç kardeşin, öldürülen Zindan Torun'u kaçarken silahla arkadan vurdukları ortaya çıktı. Zanlılar A.K. ile N.K. ve N.K.'nin kız kardeşlerini İsmail Torun'un kaçırdığı ve bu yüzden aile arasında bir gerginlik olduğu öğrenildi. Zindan Torun'u öldüren üç kardeşin tutuklanmasının ardından aileler arasında tekrar olay çıkmaması iççin tedbirlerin alındığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL