ESHOT'tan Bornova'ya İzmirim Kart merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, serbest kart sahiplerinin hızlı ve kolay şekilde kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart alabilmesi için İzmir Metro Bornova İstasyonu çıkışına Kart Başvuru Merkezi açtı. Böylece kent genelindeki kart başvuru merkezlerinin sayısı 5'e çıkarıldı. Merkezlerde; 60-64 yaş grubuna, 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara, öğrencilere ve öğretmenlere hizmet veriliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge uyarınca şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartlara HES Kodu tanımlama zorunluluğu getirilmesi sonrası, İzmir'de serbest kart sahiplerinin de İzmirim Kart alması gerekliliği ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, kart merkezlerinde olası yığılmaları önlemek ve vatandaşların kolayca İzmirim Kart alabilmelerini sağlamak amacıyla İzmirim Kart başvuru merkezlerinin sayısını artırıyor.



Konak'taki iki kart merkezinin yanı sıra Fahrettin Altay ve Bostanlı İskelesi aktarma merkezlerinde bulunan İzmirim Kart ünitelerine bir yenisi eklendi. Kentteki beşinci İzmirim Kart Başvuru Merkezi, İzmir Metro A.Ş. Bornova İstasyonu'nun Ege Üniversitesi Hastanesi çıkışında açıldı.



KİMLERE HİZMET VERİLİYOR?

Kart merkezlerinde, ilk kez kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart alacak öğrenci, öğretmen ve 60-64 yaş grubu vatandaşların yanı sıra yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlara ve 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veriliyor. İlk kez kişiselleştirilmişİzmirim Kart alacak öğrenci, öğretmen, 60 Yaş ile 65 yaş üstü vatandaşlara, yığılmalarınönlenmesi ilk başvurularını www.izmirimkart.com.tr adresinden yapmaları öneriliyor.



ENGELLİ RAPORLARI GÖRÜLMELİ

Engelli vatandaşların ise yüzde 40 ve üzeri engelli olduklarını gösteren heyet raporu, kimlik ve bir adet biyometrik fotoğrafları ile bu merkezlere başvurmaları gerekiyor. 18 yaşın altındaki engelli vatandaşlar ile ağır zihinsel ve fiziksel engellilerin başvuru işlemlerini, anne/babaları ya da vasileriyapabiliyor. Kart üniteleri, başvuru sahiplerine fotoğraflı İzmirim Kartlarını birkaç dakika içinde hazırlayıp veriyor. 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlar, fotoğraflı İzmirim Kartlarını "ücretsiz" alıyor. Kart üniteleri, 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlar için 31 Aralık'a kadar hafta sonları da hizmet verecek.



HES KODLARI EŞLEŞTİRİLMELİ

Fotoğraflı İzmirim Kartlarını çıkaran 65yaş üstü ile engelli vatandaşların, kartlarını HES Kodları ile eşleştirmesi gerekiyor. Bu işlem; "hes.eshot.gov.tr" adresli sitenin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında yapılabiliyor. Dijital mecralarda işlemi yapamayan vatandaşlar için ise Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında; Havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında; Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba ve Fahrettin Altay otobüs aktarma merkezlerinde aktivasyon noktaları oluşturuldu. Buralarda görev yapan bilgisayarlı personel, vatandaşlara yüz yüze hizmet veriyor ve HES kodlarını İzmirim Kartları ile eşleştiriyor.



BİNİŞ BİLGİLERİ BAKANLIĞA

Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ve hamiline İzmirim Kartların, HES kodlarıyla eşleştirilmesiyle birlikte, kentte toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacak. Biniş bilgileri, günlük olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Bakanlık, karantinada olması gerekirken dışarıda olan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.