AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yüklenici firmanın mali problemleri nedeniyle inşaatı yarım kalan Menderes Devlet Hastanesi için başka bir yüklenici firmayla sözleşmenin imzalandığını açıkladı.
Buna göre yarım kalan Menderes Devlet Hastanesi inşaatı kaldığı yerden devam edecek. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Menderes Devlet Hastanemizin inşaatı için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. 75 yataklı hastanemizin yer teslimi gelecek hafta yapılarak inşasına başlanacaktır. Menderes'imize ve İzmir'imize hayırlı olsun "dedi.
Menderes Devlet Hastanesi inşaatı yeniden başlıyor! AK Partili Kaya güzel haberi verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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