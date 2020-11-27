Menemen’in kayıp araçları da şantiyedeymiş

Menemen Belediyesi'nin eski CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, ifadesinde belediye envanterindeki kayıp 18 aracın bulunması için bu işin üzerine gittiklerini iddia etti. 'Zimmet' ve 'irtikap' suçlarından tutuklanan hurda firması yetkilisi Gamze Yıldız ise, "Teoman ve Gazi bize 'Daha satılacak hurdalar var, onları da alın. Almazsanız alacak kişiler hazır' dedi. Biz şaseli, kupalı araçlar olduğu için başımıza iş gelmesin diye teklifi reddettik. Bize bu araçların envanterde kayıtlı olmadığını bir sıkıntı olmayacağını söylediler" dedi.

YETKİ BELGESİ ALDIK

Yeni Asır'ın ifadesine ulaştığı Yıldız, aranan firması sahibi Fedai Kurt ile birlikte hurdaları şantiyeden İYİ Partili T. Fikret Çalık sayesinde aldıklarını belirterek, "Tarkan, bizi Satın Alma Müdürü Teoman Tuna ve Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum ile tanıştırdı. Teoman ve Gazi bu işi yapmadan önce bizden 50 ile 100 bin arasında para istedi" diye konuştu. Hurdaları yetki belgesi ile aldıklarını söyleyen Yıldız, "Gazi ile birlikte belediyeye gittik. Bizi Teoman karşıladı. Teoman 'Ben yazıyı başkanın odasına gidip imzalatıp, onaylatıp geleceğim' dedi. 5 dakika sürdü ve kaşeli ıslak imzalı olan belgeyi bana teslim etti. Teoman ve Gazi şantiye çalışmaları devam ederken sürekli Başkan ile görüşüyorlardı. Ben şantiyeye kimsenin haberi olmadan 3 gün boyunca nasıl girebilirim" diye konuştu.

METİN BURMALI