İzmir'de elektrik kesintisi 30 Kasım Pazartesi!

Özellikle evlerde daha yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 30 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Özellikle evlerde daha yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler...
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