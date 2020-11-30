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İzmir'de elektrik kesintisi 30 Kasım Pazartesi!

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 30 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

30.11.2020, 09:05