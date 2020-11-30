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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Kasım Pazartesi!

'de elektrik kesintisi 30 Kasım Pazartesi!

'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 30 Kasım Pazartesi!

30.11.2020, 09:05

Özellikle evlerde daha yoğun vakit geçirdiğimiz bu dönemde elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. 'de bugün bazı ilçelerde de elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler...

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