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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

'de 'nün yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi... 'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik soruşturmada 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

01.12.2020, 08:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020,08:31

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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