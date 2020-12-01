İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Son dakika haberi... İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Detaylar geliyor...
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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