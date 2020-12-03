Aradığınız Kordon Vapuru’na ulaşılamıyor!

CHP'li Menemen Belediyesi envanterindeki 18 kayıp araçla başlayan hurda operasyonun yankıları sürerken, bir skandal da Çeşme'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıl önce dalış turizmine hizmet için Çeşme Belediyesi'ne hibe ettiği 2 bin ton ağırlığındaki Kordon Vapuru ortadan kayboldu. Çeşme Belediyesi tarafından deniz kirliliğine neden olabilecek aksamlarının çıkartılması için Güzelbahçe Limanı'na çekilen koca vapurdan bir daha haber alınamadı.



BATIRILMASINA KARAR VERİLDİ

İzmir Körfezi'nde uzun yıllar yolcu taşıyan Kordon Vapuru, Büyükşehir'in ulaşım filosunu yenileme çalışmaları kapsamında emekliye ayrıldı. Teknolojinin gerisinde kaldığı için seferlerine son verilen vapurun, 2016'da dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından Çeşme Belediyesi'ne hibe edilmesine karar verildi. Çeşme Belediyesi eski Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç ile Büyükşehir arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kordon Vapuru'nun Çeşme'de dalış turizmine hizmet etmesi için batırılmasına karar verildi.



BİR DAHA HABER ALINAMADI

O dönem Çeşme Belediyesi'ne hibe edilen vapurun öncelikle denize zarar verebileceği parçalarının söküleceği, 2016 sonunda da römorkörlerle çekilerek Eşek Adası yakınında törenle batırılacağı açıklandı. Çeşme Körfezi'nde balık neslinin artması ve dalış turizminin gelişmesi için büyük önem taşıyan bu işlem için iddiaya göre Çeşme Belediyesi bir söküm firması ile anlaştı. Güzelbahçe Limanı'na çekilen Kordon Vapuru'nun makinaları, alüminyum ve demir aksamları, yağ ve hidrolik bulaşmış bütün aksamları sökülmeye başlandı ancak törenle denize batırılacağı beyan edilen vapurdan bir daha haber alınamadı. Yıllarca Körfez'de deniz ulaşımına hizmet eden kayıp Kordon Vapuru'yla ilgili şikayet üzerine İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı ancak mahkeme konunun İzmir Ticaret Mahkemesi'ni ilgilendirdiğini belirterek yetkisizlik kararı verdi.

AKIBETİ BİLİNMİYOR

Yeni Asır olarak görüştüğümüz Çeşme Belediyesi eski başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç ise, "O gün için temizlik yapan firma dava edilmişti. Önce Asliye Ceza'ya sonra Ticaret Mahkemesi'ne gitti ama tam içeriği konusunda ne oldu bilmiyorum. Konuyla ilgili bilgi notu hazırlatıyorum, gelince size bilgi vereceğim" dedi. Güzelbahçe Limanı'na çekildikten sonra bir daha haber alınamayan koca vapurun ne olduğu ise merak konusu oldu. Bu tür olaylarda söküm firmaları ile anlaşıldıktan sonra geminin bir alana çekilip, kesilerek parçalara ayrıldığını söyleyen uzmanlar, "Bu işlerde büyük rekabet var. Firmaların çoğu gemileri parçaladıktan sonra başka şirketlere satıyor. Firmalar şu an ton başına ortalama 380 dolar fiyat veriyor. Gemi ağırlığının 2 bin tona yakın olduğu düşünülürse, yaklaşık 750-760 bin liralık bir meblağ söz konusu. Büyük ihtimalle Aliağa'daki bir firma ile anlaşılmış olabilir" diye konuştu.



50 TIR HURDA DAHA BUHAR OLDU İDDİASI

MENEMEN Belediyesi'nde yaşanan hurda vurgununun ardından CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy ile 3 İYİ Parti'linin de aralarında yer aldığı 11 kişi tutuklanırken benzer bir hurda vurgununun da Çeşme'de yaşandığı ortaya çıkmıştı. CHP'li Ekrem Oran'ın başkanlık yaptığı Çeşme Belediyesi'nin Fen İşleri Müdür Vekili Ahmet Çiçek'in 8-10 yıldır birikmiş 40-50 ton hurdayı sattığı iddia edilmişti. Çeşme Kaymakamlığı'ndan Ahmet Çiçek'le ilgili soruşturma izni verilmişti. Çiçek'in bu izne yaptığı itiraz en son Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından incelendi ve dosyanın Cumhuriyet Savcılığı'na derhal gönderilmesine karar verdi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a yakınlığıyla bilinen Başkan Oran'ın ise Ahmet Çiçek'i görevden almadığı ortaya çıkmıştı.

Metin BURMALI