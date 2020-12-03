Bornova’da çürük bina skandalı

Belediye Meclisi'nin önceki akşamki toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Fatih Taştan, "İçtaş binasıyla ilgili elinizde bir firmanın hazırladığı güçlendirme raporu var mı?" diye sordu. Başkan İduğ, "Öyle bir çalışma yok" dedi.



GÜÇLENDİRME BİZİM TERCİHİMİZ

İduğ, binada yapmaya hazırlandıkları güçlendirmeyi ise, kendi istekleriyle tedbiren yapacakları şeklinde savundu. Binada Garanti Bankası'nın hizmet verdiğini hatırlatan İduğ, "2012 yılında Garanti Bankası'nın yapmış olduğu ekspertiz raporunda herhangi bir sıkıntı yok. Satın alırken bu raporu alarak satın aldık. Şu anda banka işine devam ediyor. Böyle bir risk olsa devam etmez. Orayı maksimum derecede, deprem olmasa bile güçlendirme yapılması gerektiğini tedbiren düşünmüştük. Şimdi de çalışmamız bu yönde ilerliyor" dedi. Ancak Şubat ayında bir firmaya hazırlatıldığı belirtilen söz konusu raporda binanın güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı ortaya çıktı. Bu durum Başkan İduğ'un belediyenin depreme dayanıksız bina aldığının ortaya çıkmaması için raporu gizlediği şeklinde yorumlandı.