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İzmirli psikolog koronayı iki kez yendi

İzmirli psikolog koronayı iki kez yendi
Giriş Tarihi: 3.12.2020

İzmir'de doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan Psikolog İlknur Peder, 1 buçuk ay içerisinde iki kez Kovid-19'a yakalandı. İlk seferinde hastalığı evinde hafif bir şekilde atlatan Peder, ikincisinde ise hastaneye başvurdu. Hastalığı atlatmak için motivasyonun çok önemli olduğunu belirten İlknur Peder, "Kendimi iyi ve sakin tutmaya çalıştım. Koronavirüs ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına kesinlikle bakmadım. Kendinizi kaygı ve paniğe kaptırdığınızda işler gerçekten çok daha kötüye gidebiliyor" dedi.

HERKES ANTİKOR ÜRETMİYOR
TÜRKİYE Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanlığını da yürüten İlknur Peder, 1 buçuk ayda iki kez virüse yakalanmasıyla ilgili antikor üretimine dikkat çekti. Doktorların herkesin virüse karşı antikor geliştiremediğini söylediğini vurgulayan Peder, "Bir kere Kovid-19 olduktan sonra tekrar olmayacağız diye bir şey yok. Her vücut virüse karşı antikor üretemiyor" dedi. Şiddetli ağrılara rağmen yaşadığı için mutlu olduğunu dile getiren Peder, "Elimden geldiğince C ve D vitamini takviyesi kullandım. Bol sıvı ve su tükettim. Dinlenmeye çalıştım. Kendimi özellikle stresten uzak tutmaya çalıştım. Kaygı düzeyim arttığında kalbim sıkışmaya başladı. Nefes almakta zorlandığımı gördüm. Kovid sürecinde psikolojik durum çok önemli" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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