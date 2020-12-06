25 yıl sonra acı tesadüf

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in basın danışmanı Ali Kıvanç Ege'nin otomobili ile çarptığı 16 yaşındaki motosikletli Serkan Polat Kesici'nin ölümünden sonra acı bir tesadüf ortaya çıktı. Seferihisar Semihaİrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuduğu öğrenilen Serkan Polat Kesici'nin ölümü aileyi ve sevenlerini yasa boğarken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Kıvanç Ege'nin korona virüs testinin pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu için 12 Aralık tarihine kadar karantinada olması gerektiği belirlendi. Talihsiz genç gözyaşları içerisinde Seferihisar Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanırken, trafik kazası sonrası acı bir tesadüf daha ortaya çıktı. Sürücü Ali Kıvanç Ege'nin otomobili ile çarpıp, ölümüne neden olduğu gencin Seferihisar'da fırıncılık ve unlu mamuller işi yapan işadamı babası Sedat Kesici ile aynı lisede okuduğu ortaya çıktı. 90'lı yıllarda düz lise olan Seferihisar Asil Nadir Anadolu Lisesi'nde 1992-1995 yıllarında eğitim öğretim gören Ege ile Kesici'nin yollarının tekrar böyle bir kaza sonrası kesişmesi yakınlarını üzdü.



OLAYI ANLATTI

ALİ Kıvanç Ege ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kazada yaralanan Suphi Güneş ise verdiği ifadede olayı anlattı. Serkan Polat Kesici'nin kullandığı motosikletle Narlıdere'ye gittiklerini anlatan Güneş, "Dönüşte motosikleti yine Serkan kullanıyordu. İkimizde de kask yoktu. Hızımız 30-40 arasıydı. Motosikletimizin ön lambası yanıyordu ancak arka far yanmıyordu. Ulamış kavşağının oraya gelince arkamızdan bir araç uzun ışık yaktı. Biz kenera çekildik, daha sonra arkadan gelip çarptı. İkimiz de motosikletten fırladık. Herhangi bir alkol ve uyuşturucu madde kullanmadım. En son Serkan Kesici ile birlikte 2 Aralık'ta esrar içmiştik, nerede içtiğimizi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan, yapılan testlerde Ali Kıvanç Ege'nin alkollü olmadığı tespit edildi.

METİN BURMALI