Haberler İzmir Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un tutukluluğuna itiraz reddedildi

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un tutukluluğuna itiraz reddedildi

İzmir Menemen Belediyesine yönelik düzenlenen "zimmet ve irtikap" operasyonunda tutuklanan eski belediye başkanı Serdar Aksoy ve 10 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.