Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanan 11 kişinin avukatları, karara itiraz etti.
Başvuruyu ele alan Karşıyaka Sulh Ceza Mahkemesi, itirazı reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
OLAY
Menemen Belediyesinde "zimmet ve irtikap" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklanmış, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
CHP'li Menemen Belediyesi'ndeki vurgunda detaylar belli oldu! Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı CHP’den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy cezaevine gönderildi Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı
Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un tutukluluğuna itiraz reddedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.