Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Son dakika haberi: Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.
İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilenlerden, aralarında Başkan Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
SORUŞTURMA
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı, 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı O.Y. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi T.F.Ç'nin de bulunduğu, bu kişilerin hurda satışı işiyle bağlantılı olduklarının iddia edildiği öğrenilmişti.
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