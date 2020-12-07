‘Temizlik firmaları yasaktan muaf olsun’

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İzmir'in Göztepe semtindeki bir temizlik firmasının sahibi olan Mustafa Adalarlı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının sektör çalışanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

'EN ÖNEMLİ KONU'

Site ve apartman gibi ortak kullanım alanlarını temizlediklerinden bahseden Adalarlı, hafta sonu tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasağından kendi sektörlerinin de muaf tutulması gerektiğini altını çizdi. Korona virüsle mücadelede hijyenin yani temizliğin önemli olduğunu, kendilerinin de bu sektörde faaliyet gösteren temizlik firmaları olarak vatandaşların ortak kullanım alanları olan apartman ve site gibi büyük binaların içerisini düzenli olarak temizlediklerini anlatan Adalarlı, "Profesyonel anlamda apartman ve site temizliği yapan firmaların da tüm gün uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasını istiyoruz. Yetkililerden isteğimiz hafta sonu herkes evinde otururken, bizler de apartman ve sitelerimizi temiz tutalım. Günün belirli saatlerinde temizlik firmaları olarak bizler de bu mücadeleye destek olalım" diye konuştu.