İzmir'de elektrik kesintisi 14 Aralık Pazartesi!

Arıza ve çalışma kaynaklı olarak elektrik ve su kesintileri yaşanabilmekte. İzmir'de de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte detaylar....