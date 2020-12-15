Menemen seçimi için gözler mahkemede

İçişleri Bakanlığı'nın mahkeme kararı sonrasında görevden el çektirdiği Aksoy'un yerine "başkanvekilliği" seçimi yapılmış CHP'li Deniz Karakurt kura yöntemiyle zafere ulaşmıştı. AK Partili aday Aydın Pehlivan, konuyu mahkemeye taşıyarak yasa gereği oylamanın açık ve şeffaf kutuda değil kapalı ve siyah torbada yapılması şartını gerekçe gösterilerek iptal istemiyle dava açmıştı. İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin Menemen Belediyesi'ne verdiği 7 günlük süre resmen doldu. Belediyenin Cuma günü son olan süreden önce evrakları mahkemeye ilettiği ifade edildi. Seçim gününe ilişkin tutanaklar, zarf, oy pusulaları ve kamera kayıtları özel hazırlanan dosya içinde mahkemeye iletildi. Mahkeme heyeti talebi reddederse Başkanvekili Av. Deniz Karakurt görevine devam edecek.