Urla’yı karıştıran mektup savcılıkta!

MEKTUP SOYER'E VERİLMİŞTİ

URLA Uzunkuyu Mahallesi'ndeki arazisine akaryakıt istasyonu kurmak isteyen Arif Akdemir, bu talebine Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun karşı çıkmasının ardından CHP'li Başkan Tunç Soyer'e şok bir mektup göndermişti. Soyer'in mektubun kendisine ulaşmadığını söylemesi üzerine söz konusu mektup Soyer'e verilmişti. Mektubunda hayatı boyunca CHP'ye oy verdiğini vurgulayan Akdemir, isim vermeden Komisyon Üyesi Urlalı meclis üyesi Ertan Certel'i arsasını ucuza satın almaya çalışmakla, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'u da kendisine yardım etme karşılığında 250 bin lira istemekle itham etmişti. CHP'yi karıştıran rüşvet mektubu sonrası konunun muhatapları Certel ve Özbadur, iddialar ile ilgili mahkemeye başvurdu. İkilinin, "Siyasi baskı kurmak isteyip rant peşinde koşan ilkesiz şahıslara geçit vermeyeceğiz. Mevkilerin çıkar amaçlı kullanmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu suçları isnat etmeye çalışan müfterilere karşı açtığımız dava ile mahkemede hesap soracağız" dediği öğrenildi. İddia sahibi Arif Akdemir ise, "Delil ve belgeleri topluyoruz. Evrakları savcılığa teslim edeceğiz" dedi.



BU MÜNFERİT BİR OLAY DEGİL'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir CHP'yi karıştıran rüşvet mektubu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gündem yine hizmet ve icraat değil, rüşvet ve yolsuzluk. Ne yazık ki bu münferit bir olay değildir. İzmir'de CHP'li belediyelerde rüşvet, her işte bir prosedür haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP şimdi de rüşvet mektubuyla karıştı

CHP'li Didim Belediyesi'nde skandallar bitmiyor! Tecavüz, rüşvet...