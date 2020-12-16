CHP şimdi de rüşvet mektubuyla karıştı

CHP'de Menemen Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda Başkan Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından bir bomba da Urla'da patladı. İlçede Uzunkuyu Mahallesi'ndeki arazisine akaryakıt istasyonu kurmak isteyen Arif Akdemir, bu talebine Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun karşı çıkmasının ardından CHP'li Başkan Tunç Soyer'e şok bir mektup gönderdi. Mektup, talebin önceki akşamki Meclis toplantısında görüşülmesi sırasında gündeme geldi. Soyer'in böyle bir mektubun kendisine ulaşmadığını söylemesi üzerine söz konusu mektup AK Partili üye Hüsnü Boztepe tarafından Soyer'e verildi.

UCUZA ARAZİ ALMA İDDİASI

Mektubunda hayatı boyunca seçimlerde oyunu CHP'ye verdiğini vurgulayan Akdemir, isim vermeden Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyesi olan Urlalı meclis üyesi Ertan Certel'i arsasını ucuza satın almaya çalışmakla suçladı. Akdemir, yine isim vermeden CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur'u da kendisinden yardım etmesi karşılığı 250 bin lira istemekle itham etti. Kendisine ait parselin akaryakıt-LPG istasyonu olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı önerisi, diğer bütün Komisyonlarca uygun bulunmasına rağmen, Çevre ve Sağlık Komisyonu'nca uygun görülmediğinden dert yanan Akdemir, mektubunda "Gerekçe olarak, burada tarım yapılmasının uygun olacağının beyan edildiğini öğrendim. Sayın Başkanım, Çeşme Yolu üzerinde ve egzoz atıkları olan bir yerde yetiştirilecek tarım ürünleri ne kadar sağlıklı olabilir ki? Ayrıca, müracaat aşamasında Tarım İl Müdürlüğü'nden alınan iki olumlu tarım yazısı var iken, Çevre ve Sağlık Komisyonu, ilgili kurumları hiç dikkate almamıştır. Ve ben şahsen tarım yapılmalı/ yapılmamalı görüşünün görev tanımları içerisinde yer almaması gerektiğini düşünmekteyim. Nitekim bu yıl oraya deneme amaçlı ekilen ve taşıma su ile sulanmasına rağmen yetiştirilen küçücük kavunlardan maalesef zarar edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'BENDEN 250 BİN TL İSTEDİLER'

"Sayın Başkan, benim tarlam öyle rant barındıran bir yerde değil, ancak burasını ısrarla benden düşük bedel ile satın almaya çalışan kişiler var. Bu kişilerden bir tanesi maalesef Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesidir" iddiasını öne süren Akdemir, şöyle devam etti: "Bu kişinin ortağı olan partinizin Urla İlçe Başkanı (Hakan Özbadur), 10-15 gün önce konunun yeniden komisyonlara havale edilmesi üzerine benim Urla'da tanıdığım kişiler vasıtası ile yardım karşılığı benden 250 bin TL talep etmiştir. Ben bunu Urla Belediyesi meclis üyesi arkadaşım ve Komisyon Başkanı Seda Hanım'a ilettim. Sayın Başkan, benim konum ile ilgili olarak mevzuatınıza uygun olmayan bir durum var ise lütfen uygun bulunmasın ve Sayın meclisinizce de reddedilsin. Bunları da size, hayatım boyunca Atatürk ve ilkeleri adına oy verdiğim partinizin dışarıdan bir neferi olarak başıma gelenler hakkında sizi ve saygıdeğer meclisinizi bilgilendirmek amaçlı yazdım."

AKDEMİR: YARGIYA GİDECEĞİM

Kendisine iletilen mektubu inceleyen Soyer ise, bu iddia ile ilgili başvurulması gereken yerin savcılık olduğunu ifade etti. Tartışmaların ardından belediye meclisi, çevre komisyonunun raporunu esas alarak söz konusu parselin tarla olarak kalması yönünde karar verdi. Yeni Asır'ın ulaştığı Arif Akdemir, "Yargıya gidilsin dediler. Ben de yargıya gideceğim" diye konuştu.



ÖZBADUR VE CERTEL İDDİALARI REDDETTİ

CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur da Yeni Asır'a yaptığı açıklamada iddiaların kesinlikle yalan olduğunu söyledi. Bununla ilgili Certel ile birlikte avukatlarının hazırladığı metin üzerinden gerekli açıklamayı yapacağını ayrıca suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Özbadur, "Bu kişiyi tanımıyorum. Bende numarası bile yok. Böyle bir iddia kabul edilemez. Nasıl belediye başkanları adına insanlar aranıp bir şeyler isteniyor, öyle bir şey mi oldu bilmiyorum ama bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Beni direkt suçluyor. O zaman ben de bu arkadaş bana 250 bin teklif etti kabul etmedim mi diyeyim, böyle bir şey yok... Bunu ilçede kime sorarsanız zaten herkes yalan olduğunu söyler" diye konuştu. İlçede gayrimenkul işiyle uğraşan meclis ve komisyon üyesi Ertan Certel de, "Tekzip yayınlayacağız. Ben arsayı alma gibi bir durumum kesinlikle yok. Hatta daha önce yanıma geldiler, bunları dükkandan bile kovalamışlığım var. Suç duyurusunda bulunacağız dedi.

Mert ALPDÜNDAR

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