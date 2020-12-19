İzmirim Kart’ta HES kodu kuyruğu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin korona tedbirleri kapsamında toplu taşımada başlattığı HES Koduİzmirim Kart eşleştirme işlemi çileye dönüştü. 20 Aralık'ta bitecek eşleştirme işlemi için Konak'taki Elektronik Kartlar Şube Müdürlüğü'nün önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Büyükşehir'e tepki gösterdi. 30 Ekim'de başlayan 'Elektronik HES Kodu Kontrolü' uygulaması için verilen süre 20 Aralık'ta son bulacak. Tüm toplu ulaşım araçlarında kullanılan İzmirim Kart'larını HES kodu ile eşleştirmek isteyen vatandaşlar, internet erişimleri olmadığı ya da dijital ortamda bu işlemi yapamadıkları için Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı'nın açtığı merkezlere akın etti. Korona döneminde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalan İzmirliler, belediyeye tepki gösterdi.

METİN BURMALI