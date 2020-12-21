AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'e tepki: Mizah değil ihanet festivali

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Uluslararası İzmir Mizah Festivali" kapsamında Türk ve İslam karşıtı olduğu iddia edilen isimleri ağırlayacak olmasına tepki göstererek, bu kişileri konuk etmekten vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin, Türkiye Cumhuriyeti ve İslam düşmanlığı ile bilinen karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'yı 24 Aralık'taki söyleşide İzmirlilerle bir araya getirecek olmasına tepki gösterdi.

Tepkilere rağmen ısrar edilmesini anlayamadıklarını vurgulayan Sürekli, Tunç Soyer'i, Türk milletini, Cumhurbaşkanı'nı, İslam dinini ve bu toprakların tarihini sanat adı altında ayaklar altına alan bu isimleri konuk etmekten vazgeçmesi yönünde uyardı.

Sürekli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kin, düşmanlık, nefret duygularını sanat kisvesiyle hayata geçiren bu isimlerden ne medet umduğunu bilmek istiyoruz. Mizahı düşmandan öğreneceksek vay halimize. Çizdikleriyle, verdikleri mesajlarla, Türkiye'yi ve İslam dinini en acımasız ve hayasız biçimde eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka ile mizah ve sanat konuşma ihtiyacı nereden doğuyor? Kime ne faydası var? Cumhurbaşkanımızı elinde bombayla çizen, Ermeni ve Kürt vatandaşlarımızı kin ve nefret diyaloglarıyla kışkırtan, dinimizi her fırsatta aşağılayan bu isimleri ağırlamaktan vazgeçilmelidir. Bu tepkiyi sadece bizimle sınırlı görüyorlar ise korkunç bir yanılgı içindeler. Eğer Soyer, özgürlükler adı altında yarattığı milli ve dini değerler erozyonunu, neden olduğu kutuplaşmayı görebilir, kulağını İzmir'e verebilirse, hemşerilerimizin de bu buluşmaya tepkili olduğunu fark edecektir."

Tunç Soyer'in milli değerler ve ülkenin genel çıkarlarını zedeleyecek adımlar attığını ileri süren Sürekli, bu davetleri iptal etmezlerse festivalin "ihanet festivali"ne dönüşeceğini kaydetti.

Böyle dostlar düşman başına!

İhanetin mizahı olmaz!