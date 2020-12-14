İhanetin mizahı olmaz!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürler yayınlayan Charlie Hebdo isimli dergiye 2015 yılında sosyal medyadan destek paylaşımı yaptığı yönündeki haberler tazeliğini korurken yeni bir skandal patladı. CHP'li Başkan Soyer, belediyenin 16-25 Aralık arasında çevrim içi düzenleyeceği İzmir Mizah Festivali'nde Türkiye ve İslam düşmanlığı yapan bazı ünlü karikatüristleri ağırlayıp baş tacı edecek.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Festivalin belediye tarafından ilan edilen resmi programına göre 24 Aralık günü etkinlik kapsamında uluslararası katılımcıların yer alacağı bir söyleşi düzenlenecek. Bu söyleşiye katılanlar arasında Türkiye ve İslam düşmanı çizimleriyle tanınan, Türkiye'yi Kürtleri katletmekle suçlayan ve başörtülü kadınları intihar eylemcisi gibi gösteren karikatürleriyle tepki toplayan Fransız çizer Jean Plantu da yer alacak. Uzun yıllar Le Monde Gazetesi'nde çizerlik yapan Plantu'nun böyle bir etkinlikte baş tacı edilecek olması büyük tepki çekti. Bu arada etkinlikte yine Türkiye karşıtı karikatürleriyle de bilinen İsrailli Michel Kichka da İzmirlilerle buluşturulacak. Bu söyleşiler Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmir Tube üzerinden yayınlanacak.

SEÇİCİ KURULDAYDI

Plantu'nun İslam ve Türkiye düşmanlığı yaptığı onlarca karikatürü bulunuyor. Plantu bir çiziminde başörtülü kadınları bir atölyede intihar yelekleri dikerken çizmişti. Yine bir başka karikatüründe de başörtülü kadınları intihar bombacısı olmakla suçlamıştı. Plantu'nun Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler içeren çok sayıda karikatürü de var. Plantu bir karikatüründe Türkiye'nin Kürtleri katlettiğini, Avrupa Birliği'nin ise bunu görmezden geldiğini anlatıyor. Jean Plantu, 2010 yılında Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Seçiciler Kurulu'nda da yer almıştı.



Plantu'nun yine bir başka karikatüründe başörtülü kadınlar intihar bombacısı olmakla suçlanıyor.

Plantu bir karikatüründe de Türkiye'nin Kürtleri katlettiğini, Avrupa Birliği'nin ise bunu görmezden geldiğini anlatıyor.



BAŞKA HANGİ İSİMLER VAR?

BELELEDİYENİN ilan ettiği festival programına göre 24 Aralık İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yapacağı "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" konulu söyleşiye Plantu ve Kichka'nın yanı sıra Daryl Cagle (ABD), Nadia Khiari (Tunus), Norio Yamanoi (Japonya), Tjeerd Royaards (Hollanda), Damien Glez (Burkina Faso), Marilena Nardi (İtalya), Mor Thiwawat Pattaragulwanit (Tayland), Yemi Yetneberk (Etiyopya) de yer alacak.



Plantu'nun yine bir başka karikatüründe başörtülü kadınlar intihar bombacısı olmakla suçlanıyor.

Jean Plantu



SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI SAVUNUYOR

Michel Kichka'nın da Plantu kadar olmasa da Türkiye aleyhtarlığı yaptığı karikatürleri bulunuyor. Kichka bir karikatüründe Türkiye'nin Erdoğan'ın kullandığı bir tankla Kürtleri ezmeye gittiği şeklinde çizmişti. Yine bir karikatüründe sözde Ermeni soykırımını savunan Kichka'nın bunun üzerinden Başkan Erdoğan'a hakaret eden bir karikatürü de bulunuyor.

Michel Kichka

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