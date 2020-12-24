İzmir’de bir doktor daha Covid-19’dan hayatını kaybetti

İzmir'de Covid-19 tedavisi gören bir doktor daha hayatını kaybetti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayata veda etti.



Dr. Doğan'ın hayatını kaybetmesi meslektaşlarını üzüntüye boğdu.

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