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İzmir'de elektrik kesintisi 24 Aralık Perşembe!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti raporunu yayınladı. Rapora göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 24 Aralık Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları....