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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 24 Aralık Perşembe!

'de elektrik kesintisi 24 Aralık Perşembe!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti raporunu yayınladı. Rapora göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte elektrik kesintisi detayları....

İzmir'de elektrik kesintisi 24 Aralık Perşembe!

24.12.2020, 09:09

Arıza ve çalışma kaynaklı olarak elektrik ve su kesintileri meydana gelebilmekte. Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde kesintileri yakından takip ediyor. 'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi bekleniyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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