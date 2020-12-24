İzmir'de elektrik kesintisi 24 Aralık Perşembe!

Arıza ve çalışma kaynaklı olarak elektrik ve su kesintileri meydana gelebilmekte. Vatandaşlar özellikle pandemi döneminde kesintileri yakından takip ediyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi bekleniyor. İşte 24 Aralık Perşembe İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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