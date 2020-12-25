Haberler İzmir İzmir'de tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası

İzmir'de tavuk çiftliğinde kumar oynayan 46 kişiye para cezası

İzmir’de tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu çiftliğe yaptığı operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 TL para cezası kesti.