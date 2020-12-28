Cratos’ta güç savaşını küçük kardeş kazandı

İzmirli Utku-Ayla Bozoğlu çiftinin iki oğlu arasında Kuzey Kıbrıs'taki ünlü Cratos Otel için yaşanan güç savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Küçük kardeş Kemal Bozoğlu'nun otel yönetimini ağabeyi Murat Bozoğlu'ndan devralmak için 70 koruma ile otele geldiği ve bu sırada olaylar çıktığı yönündeki haberler konuşulurken, Cratos Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yazıcıoğlu, Yeni Asır'a konuştu. Otel yönetiminin şu an Kemal Bozoğlu'na geçtiğini açıklayan Yazıcıoğlu, ilk başta yönetimden ayrılmak istemeyen ağabey Murat Bozoğlu'nun ise polis nezaretindeki devrin ardından Kuzey Kıbrıs'tan ayrıldığını söyledi.

'MEMNUN DEĞİLLERDİ'

Ayla ve Utku Bozoğlu çiftinin 2010'da açtıkları otelin işletmesini önce 2013'te büyük oğulları Murat Bozoğlu'na emanet edip Türkiye'ye döndüğünü anlatan Yazıcıoğlu, "16 Kasım 2020 tarihinde KKTC'ye gelerek yönetim şeklinden memnun olmadıkları eski direktör olan Murat Bozoğlu ve yüzde 9 hisseyle küçük ortakları olan İsmail Zeynel Abidin'i şirket direktörlüğünden azledip yerine küçük oğulları Kemal Bozoğlu'nu tek direktör olarak atamışlardır" dedi.

Kemal Bozoğlu yönetimi devralırken, ağabeyi Murat Bozoğlu ise KKTC'den ayrıldı.

'AYRILMAK İSTEMEDİ'

Ağabey Murat Bozoğlu'nun ilk başta otel direktörlüğünden ayrılmak istemediğini ifade eden Yazıcıoğlu, "Ancak alınan genel kurul kararına 11 Aralık 2020 tarihinde riayet ederek otel yönetimini Kemal Bozoğlu'na devretmiştir" diye konuştu. Devir işleminin avukatlar eşliğinde ve polis nezaretinde gerçekleştirildiğini kaydedenYazıcıoğlu, bu sırada herhangi bir olay çıkmadığını da savundu. Otel devri sırasında küçük ortak İsmail Abidin ile hiç karşılaşılmadığını ayrıca Ayla ve Utku Bozoğlu'nun bir odaya hapsedilmesinin de kesinlikle söz konusu olmadığını kaydeden Yazıcıoğlu, "Otel, 11 Aralık'tan itibaren herhangi bir problem yaşanmadan Kemal Bozoğlu tarafından yönetilmektedir" dedi.

Utku - Ayla Bozoğlu çifti, otel yönetimini küçük kardeş Kemal Bozoğlu'na verdi.

Erhan GÜLENÇ