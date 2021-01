Emir Çakabey Üniversitesi ‘Mavi Vatan’ için yola çıkıyor

İZMİR'DE Emir Çakabey Denizcilik İhtisas Üniversitesi'nin kurulması amacıyla oluşturulan platform çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitenin Türkiye ve İzmir'e önemli değer katacağını belirten Emir Çakabey Denizcilik ve İhtisas Üniversitesi Kurma ve Vakıf Oluşturma Platformu Genel Başkanı Ahmet Gündüz, "Kuracağımız vakıf 2023 vizyonu ve misyonu ile küreselleşen büyük Türkiye ideali ilke alınarak kartopu gibi yurdun her tarafını saracak ve Türkiye eğitim konusundaki en büyük Mavi Vatan Sivil toplum hareketine dönüşecektir" dedi. Gündüz, "Bu projenin destekçileri üç-beş kişiden değil, ülkesini seven, ülkenin geleceğini düşünen on binlerce kişiden oluşacaktır. Tarihi bir dönüm noktasındayız" ifadelerini kullandı.



ÖTESİNİ GÖREBİLMEK



TÜRKİYE'NİN coğrafi koşullarının denizciliğe çok uygun olduğuna dikkat çeken Gündüz, 'Ülkemizin 100'üncü kuruluş yıldönümünde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için denizcilik alanında bölgesinde lider, uluslararası denizcilik arenasında da ilk sıralarda yer alan bir Türkiye için "Denizci millet, denizci ülke" ideali için kurmaya çalıştığımız "Emir Çakabey Denizcilik İhtisas Üniversitesi" ülke sınırlarının çok ötesine ulaşmayı, jeopolitik ve jeostratejik düşünmeyi ama her şeyden öte ufkun ötesini görebilmeyi kendisine misyon ve vizyon edinmiştir. Zaten denizcilik ufkun ötesini görebilme değil mi" diye konuştu.