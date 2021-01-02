İşadamını silah zoruyla kaçırıp darp ettiler

Türkiye'deki en eski çelik fabrikalarından biri olan İzmir Bornova'daki Cer Çelik'in hissedarlarından Zeki Tanyeri, İstanbul'dan geldiği 5 yıldızlı otelin önünden kimliği belirsiz kişiler tarafından silah zoru ile kaçırıldı. Bir otomobilin bagajına konularak dolaştırılan ve darp edilen işadamını bir süre sonra bırakan saldırganlar kaçarken, İstanbul'da ikamet eden işadamı Tanyeri polise giderek şikayetçi oldu.

ÖDEME SORUNLARI

Bir dönem İzmir'de tutuklu yatan işadamı Erol Evcil ile Tanyeri ailesinin bazı üyeleri arasında yapılan satış sözleşmesi sürecinde, şirket hisse senetleri yeddi emin olarak avukat Aydoğan Semizer'e teslim edilmişti. İddiaya göre Erol Evcil tarafı ödemeleri yaptıktan sonra hisseler de kendisine geçecekti. Ancak ödemelerde sorun yaşanmaya başladı. Verilen çekler de karşılıksız çıkın-ca aile üyeleri sözleşmeye uyul-madığı gerekçesi ile avukat Semi-zer'den hisselerin iadesini istedi. Ancak Semizer taraflar arasın-da hukuki sorunların olduğunu gerekçe göstererek hisseleri iade etmedi. Baba Rıza Kerim Tanye-ri'nin sahibi olduğu tesisi kurtar-mak için, Zeki-Füsun Tanyeri kar-deşler 5 yıldır hukuk mücadelesi verdiği ve Cer Çelik A.Ş'nin sahi-bi olan Rıza Tanyeri'nin oğlu Zeki Tanyeri Cumhurbaşkanı'na mek-tup yazarak mafyadan kurtulmak için yardım istemişti.

BAGAJA KOYDULAR

Zeki Tanyeri, önceki gün Konak'ta kaldığı 5 yıldızlı otel-den çıkıp fabrikaya gideceği sırada silah zoru ile kimliği henüz belir-lenemeyen kişiler tarafından teh-dit edilerek kaçırıldı. Zorla otomo-bilin bagajına konularak bir süre dolaştırılan Tanyeri, daha sonra darp edilerek hissedarı olduğu Bornova ilçesindeki çelik fabrika-sının önüne bırakıldı. Hemen has-taneye giderek darp raporu alan Tanyeri, polise başvurup şikayetçi oldu. Tanyeri'nin sağlık durumu-nun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Tanyeri'nin eşi Sezen Tanyeri, eşi-nin 3-4 saat alıkonduğunu belirtti. Sezen Tanyeri, eşinin can güvenli-ğinden endişe ettiklerini söyledi.

Erol Evcil



500 MİLYON DOLARLIK FABRİKA

TEMELİ 1955 yılında Özsaruhan Ailesi tarafından Metaş adıyla atılan tesis, zaman içinde TMSF denetimine geçti. Fonun 2006 yılında satışa çıkardığı fabrikayı Cer Metal'in sahibi Tanyeri Ailesi satın aldı. Tesise 130 milyon dolarlık yenileme yatırımı yapan Tanyeri Ailesi, 2008 krizine yakalandı. Aile bireyleri içinde yaşanan sorunlar da eklenince tesis için zorlu bir süreç de başlamıştı.



EROL EVCİL İLE ARALARINDA KAVGA VAR

FABRİKANIN sahibi Rıza Kerim'in avukatı da olan Aydoğan Semizer'in aracılığı ile tesis, Nesim Malki cinayetinden hapis yatan Erol Evcil'in denetimine geçmişti. Şirketin yüzde 42 hissesine sahip Zeki Tanyeri'nin devre dışı bırakılması da, Evcil'in denetimi ele almasına olanak sağladı. Evcil ile, Tanyeri ailesinin bazı üyeleri arasında yapılan satış sözleşmesi sürecinde, sıkıntı yaşanmıştı. İşadamı Zeki Tanyeri'nin Erol Evcil aleyhine bir çok dava açtığı öğrenildi.

Fatih ŞENDİL